نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسات محمد يوسف مع الجهاز الإداري للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي العديد من الجلسات المكثفة مع الجهاز الإداري للفريق لبحث كافة الاستعدادات الخاصة بمعسكر للفريق الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

