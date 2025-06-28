نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يحدد موعد السفر لإسبانيا لقضاء إجازته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي 72 ساعة القادمة موعدا للسفر إلى اسبانيا للحصول على راحة استغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

من ناحية أخرى، يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي العديد من الجلسات المكثفة مع الجهاز الإداري للفريق لبحث كافة الاستعدادات الخاصة بمعسكر للفريق الإعدادي للموسم الجديد في إسبانيا.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.