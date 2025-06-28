الرياض - كتبت رنا صلاح - تصاعدت معدلات محركات البحث في جوجل من جميع عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، عن موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، ونرصد معكم كافة التفاصيل الهامة للمباراة النارية.

قمة برازيلية.. موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025

وقبل إنطلاق اللقاء، يبحث كل فريق عن الفوز في مباراة اليوم خلال القمة البرازيلي في مونديال الأندية، وتأهل بالميراس بعد تصدره للمجموعة الأولى بينما جاء بوتافوجو في المركز الثاني بالمجموعة الثانية من البطولة القارية.

موعد مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

من المقرر أن، تقام مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية.

وقد تقرر أن، يستضيف ملعب لينكولن فينانشال فيلد مواجهة اليوم بين بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

وقد تقرر أن تبث مباراة بالميراس وبوتافوجو في ثمن نهائي كأس العالم للأندية اليوم السبت عبر منصة dasn، نظرًا لأنها المالك الحصري لمباريات البطولة للموسم الجاري.