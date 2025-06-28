هات عرض وامشي.. الأهلي يوافق على رحيل "نجم الفريق" بعد تراجع مستواه 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم في ظل الأنباء المتداولة حول رحيله المحتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد المصدر أن المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو لا يمانع رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي في حال تلقيه عرضا مناسبا من أحد الأندية لا سيما مع ارتباط اسمه مؤخرًا بعدد من الفرق الخليجية.

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وأوضح المصدر أن ريبيرو نقل للإدارة موقفه بوضوح مشيرًا إلى أنه لن يقف حائلا أمام أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء طالما أن العرض المقدم يحقق مصلحة النادي واللاعب على حد سواء، وأشار إلى أن المدرب الإسباني يعتبر مركز الجناح الأيمن والجهة الهجومية التي يشغلها الشحات مكتظة بالعناصر المتميزة حيث يعتمد بشكل أساسي على لاعبين مثل أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر إلى جانب إمكانية توظيف لاعبين آخرين في هذا المركز بما يمنحه مرونة فنية حال رحيل الشحات، يذكر أن حسين الشحات دخل في دائرة اهتمامات عدد من الأندية الخليجية خلال الفترة الأخيرة وسط ترقب لموقف الأهلي النهائي خاصة وأن عقده مع الفريق يقترب من دخول مراحله الأخيرة،د مما يزيد من احتمالية خروجه في الصيف إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد بشأن استمراره.

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وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسة المدير الفني في إعادة هيكلة الفريق والعمل على ضخ دماء جديدة في التشكيل الأساسي استعدادا لخوض موسم قوي على المستوى المحلي والقاري وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لاستعادة البطولات.