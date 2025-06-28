الرياض - كتبت رنا صلاح - القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو تتصدر اهتمام عشاق كرة القدم، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين الفريقين البرازيليين في كأس العالم للأندية 2025، ضمن دور الـ16، حيث يلتقي العملاقان على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، في يوم السبت 28 يونيو 2025، مباراة تعد بالإثارة والتشويق لكل محبي الساحرة المستديرة.

شغال Palmeiras vs Botafogo .. جميع القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو فى كأس العالم للاندية

ينتظر الجمهور العربي والعالمي هذا اللقاء الحاسم الذي يجمع بالميراس وبوتافوجو في إطار منافسات دور الـ16 من البطولة العالمية، حيث تقام المباراة يوم السبت 28 يونيو 2025 على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بفيلادلفيا، وتختلف مواعيد البث حسب المناطق العربية، كما يلي:-

ففي المغرب والجزائر وتونس تبدأ عند الساعة 17:00 مساء.

بينما في مصر وفلسطين والأردن عند الساعة 19:00.

وفي السعودية والإمارات وعمان عند الساعة 19:00.

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو

لن يفوت عشاق الكرة هذه المواجهة بفضل الخيارات المتاحة للبث، حيث حصلت منصة DAZN على حقوق نقل مباريات كأس العالم للأندية 2025، مما يتيح مشاهدة اللقاء بجودة عالية عبر الإنترنت.

كما توفر منصة Showmax البث في بعض المناطق، وسيكون التعليق العربي بصوت المعلق المميز خالد الغول الذي ينقل أجواء الحماس للمشاهدين، وتعد معرفة القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو خطوة أساسية لضمان متابعة كل لحظة من الإثارة؛ لذا يمكن للجمهور الاشتراك في هذه المنصات أو البحث عن خيارات؛ البث المحلية المتاحة في بلدانهم.

مشوار الفريقين بالميراس وبوتافوجو فى كاس العالم للاندية 2025

يدخل بالميراس هذه المباراة بطموح كبير بعد تصدره مجموعته الأولى برصيد 5 نقاط، حيث حقق فوزا مهما على الأهلي المصري، وتعادل مع كل من إنتر ميامي وبورتو، معتمدا على خطة هجومية محكمة بقيادة المدرب أبيل فيريرا، في المقابل، تأهل بوتافوجو كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، محققا مفاجأة كبيرة بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، ليصبح أول فريق من أمريكا الجنوبية يهزم فريقا أوروبيا في البطولة منذ 13 عامًا، تحت قيادة المدرب برونو لاجي، مع الاعتماد على دفاع قوي وروح جماعية، ولهذا يحرص الجمهور على معرفة القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو لعدم تفويت هذه المواجهة النارية.

التشكيل المتوقع لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو والغيابات

يتوقع المتابعون تشكيلتين قويتين لهذه المباراة الحاسمة، حيث يعتمد كل فريق على أبرز نجومه لتحقيق الفوز، وفيما يلي التشكيل المتوقع لكل منهما: