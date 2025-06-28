نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو يرحل عن فريقه الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أنه بصدد الرحيل عن فريق لوس أنجليس إف سي الأميركي، بعد أن قضى عامًا واحدًا مخيبًا للآمال.

وأعلن جيرو (38 عامًا) ولوس أنجليس القرار، الجمعة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيلعب جيرو المباراة الأخيرة له مع لوس أنجليس، مساء الأحد، أمام ضيفه فانكوفر.

وبعد أن سجل خمسة أهداف في 37 مباراة لفريق لوس أنجليس إف سي، سيصبح جيرو لاعبًا حرًا بعد رحيله.

ويتوقع على نطاق واسع أن ينضم جيرو لفريق ليل، الذي أنهى الدوري الفرنسي الموسم الماضي خامسًا، في صفقة انتقال حر.