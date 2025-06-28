نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن يخشى مفاجآت الأدوار الإقصائية بمونديال الأندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يدرك توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ، جيدًا ما ينتظر فريقه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم من صعوبات، لكنه يرفض إضاعة أي وقت في التفكير في نهاية مسيرته مع النادي البافاري.

يستعد مولر (35 عامًا) للرحيل عن نادي طفولته، الذي قضى فيه 25 عامًا بين جنباته، وذلك بعد خوض بايرن مباراته الأخيرة في مونديال الأندية، الذي يقام حاليًا في الولايات المتحدة.



وبينما يفضل مولر أن ينهي مسيرته مع بايرن في 13 يوليو (تموز) القادم، مع تتويج بايرن باللقب العالمي، فإن موعد رحيله ربما يحين أيضًا في لقاء الفريق ضد فلامنغو البرازيلي، غدًا الأحد، أو في المواجهة المحتملة في دور الثمانية أمام باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أو إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويدرك اللاعب المخضرم، الذي توج خلال مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة بالعديد من البطولات الكبرى، بما في ذلك لقب كأس العالم عام 2014 مع المنتخب الألماني، والذي كان ضمن قائمة منتخب (الماكينات) أيضًا الذي ودع مونديال 2018 مبكرًا من دور المجموعات، ما ينتظره الآن بعد أن حجز بايرن مقعده في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للأندية.

وقال مولر: "مونديال الأندية يكتسب زخمًا متزايدًا الآن. وأعلم أن مثل هذه الأدوار الإقصائية دائمًا ما تكون بمثابة لعب بالنار. فأنت دائمًا تجلس على حقائب معبئة جاهزة للرحيل ".

وينتمي نادي فلامنغو لمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، التي كانت شاهدة على تتويج مولر وحارس المرمى المحنك مانويل نوير، قائد بايرن، بكأس العالم قبل 11 عامًا، عقب فوز المنتخب الألماني 1-0 على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية، والذي جاء عقب الانتصار التاريخي 7-1 على منتخب البرازيل (المضيف) بالدور قبل النهائي.

ولن تكون الأمور بهذه السهولة هذه المرة، خاصة بعد تأهل جميع الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في البطولة للأدوار الإقصائية، وذلك بعد صعود كل من بالميراس وبوتافوغو اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم السبت في مواجهة برازيلية بدور الـ16، وكذلك فريق فلومينينسي الذي يواجه إنتر ميلان الإيطالي، بعد غدٍ الإثنين في الدور ذاته.

وتحدث نوير عن "مباراة مميزة" غدًا في ميامي غاردنز، في حين وصف كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، فريق فلامنغو بأنه "أفضل فريق برازيلي في الوقت الحالي".

وأظهر فلامنغو جدارته بفوزه 3-1 على تشيلسي الإنجليزي في دور المجموعات، وكان بإمكان بايرن تجنب تلك المواجهة ومواجهة الفريق اللندني بدلًا منه، لولا خسارته 0-1 أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للبطولة.

وتعرض فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، لانتقادات بسبب التغييرات التي دائمًا ما يجريها في تشكيلته في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المسابقة، لكنه قال إن مهمته هي جعل الفريق يبدو في أفضل وضع لمباراة فلامنجو، مشددًا على أن "النتيجة الإيجابية ستثبت صحة كلامي".