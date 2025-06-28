الرياض - كتبت رنا صلاح - في مفاجأة غير متوقعة أقدم المدير الفني للنادي الأهلي، خوسيه ريفيرو على تصرف أثار جدلا واسعا بين الجماهير والمتابعين بعد أيام قليلة من المواجهة أمام بورتو البرتغالي والتي خرج بعدها الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية، التصرف جاء ليفتح باب التساؤلات حول مدى جدية التحضيرات ومدى تأثير قرارات المدرب على تركيز اللاعبين في هذه المرحلة الحاسمة.

باي باي ريفيرو.. تصرف صادم من ريفيرو بعد مواجهة بورتو البرتغالي وهذا رأي جمهور الأهلي

أول مفاجأة فجرها ريفيرو كانت بإعلانه استبعاد ثلاثة من العناصر الأساسية في الفريق من قائمة المباراة المرتقبة دون توضيح أسباب فنية واضحة، وبحسب مصادر قريبة من الجهاز الفني فإن اللاعبين المستبعدين أبدوا استياءهم فيما رأى البعض أن الهدف هو فرض الانضباط داخل المعسكر، اللاعبون الثلاثة والذين لعبوا أدوارا بارزة في مباريات سابقة غابوا عن المران الرئيسي مما أثار الشكوك حول وجود توتر داخلي.

جلسة نفسية جماعية قبل المباراة

في خطوة غريبة نوعا ما قرر ريفيرو تنظيم جلسة دعم نفسي وجماعي للاعبين بدلا من مران بدني تقليدي وذلك في الليلة التي سبقت المباراة، المدرب ركز على تخفيف الضغط وإعادة الثقة للاعبين خاصة بعد الانتقادات التي طالت الفريق في اللقاءات الأخيرة، بعض المحللين الرياضيين اعتبروا أن هذه الخطوة جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر لأنها تأتي على حساب الإعداد البدني والفني.

الجماهير بين القلق والدعم

ردود أفعال جماهير الأهلي تباينت بشكل واضح فبينما أبدى البعض غضبه من قرارات ريفيرو الغريبة رأى آخرون أنه يملك رؤية فنية تختلف عن المعتاد ويجب منحه الثقة الكاملة، على مواقع التواصل انتشرت عبارات مثل: