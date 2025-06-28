نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يخسر سالم الدوسري أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال تعرض سالم الدوسري قائد الفريق لإصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مواجهة فريقه الماضية أمام باتشوكا المكسيكي، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وتأتي هذه الإصابة لنجم الزعيم في وقت حساس، قبل أيام قليلة من مواجهة الفريق المقبلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، التي سيفقتد فيها الهلال لخدمات قائده.

وفي سياق متصل، واصل الصربي ألكسندر ميتروفيتش برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني، حيث لم تكتمل جاهزيته حتى الآن، وباتت حظوظه في المشاركة بلقاء الفريق المقبل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ضئيلة.

ولم يشارك مصعب الجوير في مران الفريق الذي أقيم في مركز تدريبات نادي ناشفيل عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة ناشفيل، وذلك بسبب شعوره بآلام في الركبة، كما أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالله الحمدان تعرضه لإصابة في عضلة الساق الخلفية.