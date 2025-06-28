نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم السعودية قبل مواجهة المكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي، المقررة مساء السبت على استاد «ستيت فارم» بمدينة غلينديل في ولاية أريزونا الأميركية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية 2025.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب «فينيكس رايزنغ» تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد. واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، أعقبها تدريبات المربعات، ثم تدريبات تكتيكية.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب عبدالله مادو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه، في حين غاب اللاعب همام الهمامي إثر تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال تدريب يوم أمس.

ويأمل المنتخب السعودي في مواصلة مشواره في البطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي أمام منتخب المكسيك الذي يُعد من أقوى المنافسين في البطولة.