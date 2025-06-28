نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة يورو تحت 21 عام والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم السبت الموافق 28 يونيو الجاري، مواجهات قوية في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عام، والتي ستشهد مواجهة قوية بين منتخبي ألمانيا ضد إنجلترا

مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عامًا

إنجلترا ضد ألمانيا؛ في تمام الساعة 22:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 23:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورتس HD 1.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا بطولة يورو تحت 21 عام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا للشباب، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي أعلنت بث المواجهات بشكل حصري عبر شاشاتها المختلفة.