نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 يونيو الجاري، في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

بالميراس البرازيلي ضد بوتافوجو البرازيلي، الساعة 22:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على منصة dazn.

بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي، 19:00 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على منصة DAZN.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن منصة DAZN، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد، بشكل مجاني داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.