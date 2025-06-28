نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثمن نهائي مونديال الأندية.. «فايق» يعلن المواجهات التي ستنقل عبر قناة MBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تبدأ بمواجهة ديربي البرازيل فريق بالميراس أمام نظيره بوتافوجو، وتقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن مجموعة قنوات أم بي سي مصر وقناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن، حصلوا على 5 مواجهات من مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وجاءت المواجهات التي ستنقل عبر قنوات أم بي سي على النحو التالي:

‏تشيلسي ضد بنفيكا

السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

‏إنتر ميلان ضد فلومينينسي

العاشرة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

‏الهلال ضد مانشستر سيتي

الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

‏ريال مدريد ضد يوفينتوس

العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

‏بروسيا دورتموند ضد مونتيري

الرابعة فجر الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن يتولى التعليق على هذه المواجهات كلا من المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، والمعلق الإماراتي فارس عوض.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو المقبل.