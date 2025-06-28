القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي بطولة اليورو تحت 21 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان، معرفة القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد ألمانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات يورو تحت 21 عاما.

ويستضيف ملعب "الوطني بسلوفاكيا"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وألمانيا، وذلك في إطار نهائي اليورو تحت 21 عام.

موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي اليورو تحت 21 عامًا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إنجلترا ضد ألمانيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي اليورو تحت 21 عامًا

سيتم نقل وإذاعة مباراة إنجلترا ضد ألمانيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة اليورو تحت 21 عام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.