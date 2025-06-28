نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين عروض أوروبا وأضواء البطولات.. صيف كروي لا يعرف الهدوء في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الحراك المتسارع، بين صفقات انتقال مثيرة، وتألق عدد من اللاعبين في البطولات الدولية، وسط ترقب جماهيري كبير لمستقبل الأندية المحلية في الموسم الجديد.

الأهلي يواصل تدعيم صفوفه والتحرك نحو تسويق لاعبيه خارجيًا، في حين يعاني الزمالك من حالة من التراجع الإداري والفني ألقت بظلالها على تحركاته في سوق الانتقالات.

وفي المقابل، خطف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية، ليصبح محل اهتمام أوروبي وعربي.

زيزو على رادار أندية تركية بعد مشاركته في المونديال

أثار أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي المنضم حديثًا من الزمالك، اهتمام عدد من الأندية الأوروبية عقب مشاركته مع ناديه الجديد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض ثلاث مباريات وقدم تمريرة حاسمة.

وكشف الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه الرسمي أن زيزو عُرض على ناديي فنربخشة وبشكتاش، دون أن يصدر رد رسمي حتى الآن من جانب الناديين.



زيزو كان قد انتقل إلى الأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك، بعقد يمتد لأربعة مواسم، وسط جدل جماهيري كبير اعتبره "خسارة مزدوجة" للقلعة البيضاء، فنيًا وجماهيريًا.

وسام أبو علي يلفت أنظار أوروبا بعد ثلاثية في مرمى بورتو

من جهة أخرى، أصبح المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حديث الصحافة العربية والأوروبية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا في مواجهة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4 أمام فريق بورتو البرتغالي.

وذكرت صحيفة "The Fitbaw Gospel" أن نادي سلتيك الاسكتلندي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب مقابل 3.8 مليون جنيه إسترليني، وهو عرض أقل من المقدم من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي (4.3 مليون)، إلا أن اللاعب يفضل خوض تجربة احترافية في القارة الأوروبية.

أبو علي، البالغ من العمر 24 عامًا، سجل 38 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال 60 مباراة خاضها مع الأهلي، حسب موقع "ترانسفير ماركت"، ما جعله هدفًا للأندية التي تبحث عن مهاجم يتمتع بالقدرة على التهديف في المباريات الكبيرة.

الزمالك في انتظار الحسم

على الجانب الآخر، يواصل نادي الزمالك حالة الترقب وسط غياب الصفقات الجديدة حتى الآن، في ظل حاجة الفريق الماسة لتدعيمات في مراكز متعددة.



جماهير القلعة البيضاء باتت تُحمّل الإدارة مسؤولية غياب الرؤية الواضحة، خاصة بعد فشل التجديد لعدد من اللاعبين الأساسيين، وعدم القدرة على إغلاق صفقات مؤثرة حتى الآن.

نظرة إلى المستقبل

المشهد الكروي في مصر بات أكثر تعقيدًا، في ظل تباين تحركات الأندية الكبرى، وتزايد اهتمام الأندية الأوروبية بالمواهب العربية والمحلية.



فالأهلي يسير بخطى ثابتة نحو تسويق لاعبيه، والزمالك يبحث عن استعادة توازنه، فيما يواصل لاعبون مثل زيزو وأبو علي فتح أبواب جديدة أمام اللاعب المصري والفلسطيني على الساحة الدولية.

