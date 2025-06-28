نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. زيزو على رادار أندية تركية بعد ظهوره مع الأهلي في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار أداء أحمد مصطفى "زيزو" مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها عملاقا الكرة التركية فنربخشة وبشكتاش، حسب ما كشفته تقارير صحفية مؤخرًا.

الصحفي التركي المعروف "أكرم كونور" أشار عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن زيزو قد تم عرضه على الناديين التركيين خلال الأيام الماضية، دون أن يصدر أي رد رسمي حتى الآن من أي منهما.

زيزو شارك في ثلاث مباريات رفقة الأهلي في المونديال، وتمكن من صناعة هدف، في بداية واعدة لمسيرته مع القلعة الحمراء، التي انضم إليها هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.