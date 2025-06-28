نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي بطولة اليورو تحت 21 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب ألمانيا مساء اليوم السبت 28 يونيو 2025 على ملعب "الوطني بسلوفاكيا"، وذلك في إطار نهائي بطولة اليورو تحت 21 عام.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نهائي اليورو بعد الفوز أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، كما تأهل منتخب ألمانيا إلى الفاينال بعد الفوز أمام فرنسا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي اليورو تحت 21 عام

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد ألمانيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي اليورو تحت 21 عام

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد ألمانيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة اليورو تحت 21 عام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.