نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفدائي الذي أربك الكبار.. وسام أبو علي على رادار أوروبا بعد ملحمة بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يحتج الفلسطيني وسام أبو علي سوى مباراة واحدة ليغيّر قواعد اللعبة، حين انفجر في وجه بورتو البرتغالي بثلاثية لا تُنسى، قادت الأهلي لتعادل مثير بنتيجة 4-4 في واحدة من أمتع مباريات كأس العالم للأندية.

هذا التألق الخاطف دفع الأندية الأوروبية والعربية للتحرك سريعًا من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ24 عامًا، وعلى رأسهم نادي سلتيك الاسكتلندي، الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 3.8 مليون جنيه إسترليني، حسب ما نقلته صحيفة The Fitbaw Gospel.

ورغم وجود عرض أعلى ماليًا من نيويورك ريد بولز الأمريكي بقيمة 4.3 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النجم الفلسطيني يُفضل خوض تجربة أوروبية، ويضغط باتجاه ارتداء قميص سلتيك والانضمام للعاصمة الاسكتلندية جلاسكو.

اللاعب الذي سجل 38 هدفًا وصنع 10 خلال 60 مباراة فقط مع الأهلي، بات هدفًا استراتيجيًا للنادي الاسكتلندي، الذي يسعى لضربة هجومية قوية هذا الصيف، وسط منافسة شرسة من عدة أندية.

الأيام المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة، في انتظار معرفة أين سيحط وسام أبو علي الرحال، بعد أن أكد للعالم أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل مشروع نجم من طراز خاص.