نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائيات مثيرة في تورنتو.. عسل وجوهر يحملان آمال مصر في ختام موسم الاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأولى من صباح السبت، تتجه أنظار عشاق الاسكواش إلى مدينة تورنتو الكندية، حيث تنطلق منافسات الدور النهائي من بطولة العظماء الثمانية، التي تمثل المحطة الختامية لموسم 2024-2025.

ويحمل الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر راية الفراعنة في نهائي البطولة، بعد أداء لافت في نصف النهائي:

نوران جوهر أطاحت باليابانية ساتومي واتنبي بعد مواجهة قوية حسمتها بنتيجة (2-1)، بواقع أشواط: 11-6، 7-11، 11-4.

فيما تفوق مصطفى عسل على مواطنه كريم عبد الجواد بثنائية نظيفة، 11-4، 11-5.



وفي النهائي المنتظر:

تصطدم نوران جوهر بالأمريكية أوليفيا ويفر.

ويواجه مصطفى عسل الويلزي جويل ميكين في معركة حاسمة على اللقب.



ولم تخلُ البطولة من المفاجآت، إذ انسحب ثلاثة من نجوم مصر، أبرزهم طارق مؤمن بعد إعلان اعتزاله، إلى جانب إصابة كل من نور الشربيني وأمينة عرفي.

وفيما يلي توزيع المجموعات بعد التعديلات الأخيرة:

مجموعات الرجال:

المجموعة A: مصطفى عسل – جويل ميكين – مروان الشوربجي – يوسف سليمان

المجموعة B: كريم عبد الجواد – محمد الشوربجي – بول كول – دييجو إلياس

مجموعات السيدات:

المجموعة A: نوران جوهر – تيني جليس – أماندا صبحي – جورجينا كيندي

المجموعة B: فيروز أبو الخير – أوليفيا ويفر – ساتومي واتنبي – سيفا سينجاري سوبرامانيام

