نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يُرحب بقدوم نيكو ويليامز: الجودة والعقلية تصنعان الفارق في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح الجناح البرازيلي رافينيا دياز أبواب الترحيب أمام انضمام الإسباني نيكو ويليامز إلى صفوف برشلونة، مؤكدًا أن أي لاعب يملك الطموح والرغبة في خدمة الفريق سيكون إضافة حقيقية داخل "كامب نو".

وفي حديثه لصحيفة "سبورت" الإسبانية، قال رافينيا:

"من ينضم إلى برشلونة بعقلية الالتزام والعمل الجماعي، مرحب به دائمًا. هذا هو ما يصنع الفارق في نادٍ بحجم برشلونة."

وأشاد رافينيا بقدرات نيكو، قائلًا:

"ليس من فراغ أنه يمثل المنتخب الإسباني الأول. إنه لاعب مميز، يملك مستوى رفيع وجودة عالية."

وعن طموحاته الشخصية، أضاف:

"لن أقبل بأن أقدّم أقل مما قدمته هذا الموسم. أعرف ما أنا قادر على فعله، وأسعى دائمًا لتقديم الأفضل."

واختتم:

"أنا في حالة ممتازة بدنيًا وذهنيًا، وكلّي حماس لانطلاق الموسم الجديد خلال الأسبوعين المقبلين."

