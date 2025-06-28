نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تير شتيجن يُغلق باب الرحيل ويتمسك ببرشلونة رغم الإغراءات الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، مغادرة أسوار "كامب نو"، بعدما تلقى عرضًا جادًا من نادي موناكو الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تواصل مسؤولو موناكو بشكل مباشر مع الحارس الألماني على أمل ضمه، مستفيدين من الضبابية التي تحيط بمستقبله في برشلونة، خاصة بعد التعاقد مع خوان جارسيا وتجديد عقد تشيزني، مما قد يضعف فرصه في المشاركة أساسيًا تحت قيادة هانز فليك.

لكن تير شتيجن، صاحب الـ11 عامًا داخل أسوار النادي الكتالوني، أغلق الباب سريعًا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء والدفاع عن قميص برشلونة حتى مع تراجع وضعه في التشكيلة الأساسية.

ويُذكر أن عقد تير شتيجن مع النادي ممتد حتى يونيو 2028، ورغم أن إدارة برشلونة لا تمانع رحيله لتسهيل إعادة ترتيب مركز الحراسة، فإن رغبة اللاعب حسمت الموقف مؤقتًا، وأربكت خطط موناكو، الذي كان يراه خيارًا مثاليًا لدوري أبطال أوروبا.

