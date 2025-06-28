تشابي يُجهّز مفاجأته.. مبابي يدخل مسرح المونديال متأخرًا

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أحمد جودة - القاهرة - رغم تصدر ريال مدريد مجموعته في كأس العالم للأندية المقامة على الأراضي الأمريكية برصيد 7 نقاط، خطف غياب كيليان مبابي الأضواء، بعدما لم يشارك ولو لدقيقة واحدة خلال مباريات دور المجموعات.

النجم الفرنسي تغيّب عن الظهور الأول في البطولة بسبب إصابته بأزمة صحية مفاجئة، تمثلت في التهابات حادة بالمعدة والأمعاء، ما أبعده عن المشاركة في أولى مواجهات الفريق تحت قيادة المدرب الجديد، تشابي ألونسو.

ألونسو ومبابي.. بداية مرتقبة وعلاقة مجهولة

مع اقتراب مواجهة ريال مدريد أمام يوفنتوس في ثمن النهائي، تزداد التوقعات بشأن عودة مبابي للمشاركة، لكن الغموض لا يزال يكتنف طريقة تعامل ألونسو معه: هل سيمنحه دورًا أساسيًا؟ أم يُفضّل إشراكه تدريجيًا بعد الغياب؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن مبابي سيعود قريبًا إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا للدخول في أجواء المباريات من جديد، وسط ترقب جماهيري كبير لرؤية الانسجام بينه وبين فلسفة ألونسو.

ويُعد مبابي النجم الوحيد في قائمة الميرينغي الذي لم يخض أي دقيقة تحت قيادة ألونسو حتى الآن، في وقت أظهر فيه الفريق أداءً لافتًا خلال لقاءه الأخير أمام ريد بول سالزبورغ، الذي انتهى بثلاثية نظيفة.

الجماهير البيضاء تنتظر بفارغ الصبر الظهور الأول لنجمها الكبير في البطولة، والوقوف على مدى تأثيره تحت قيادة ألونسو، خاصة مع اعتباره أحد أهم الأسلحة الهجومية للفريق في المرحلة المقبلة.

