نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة انتقال أنسو فاتي إلى موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي موناكو الفرنسي من إعلان التعاقد مع الإسباني أنسو فاتي قادمًا من برشلونة، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية وتوقيعه الرسمي على عقود الإعارة لمدة موسم واحد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة تمت بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، حيث يمكن لموناكو تفعيل بند شراء اللاعب نهائيًا مقابل 11 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، سيتقاسم الناديان قيمة راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، إذ يتحمل برشلونة نصف راتب فاتي، بينما يدفع موناكو النصف الآخر. ورغم رحيله، حرص برشلونة على الحفاظ على حقه في اللاعب مستقبلًا، بوضع بند يمنحه نسبة من قيمة بيعه لاحقًا، دون الكشف النسبة الدقيقة.

ويأتي رحيل فاتي بعد خروجه من حسابات المدير الفني الجديد لبرشلونة، الألماني هانز فليك، والذي لم يدرجه ضمن خططه للموسم المقبل. ومن المنتظر أن يُعلن موناكو عن الصفقة رسميًا مطلع الأسبوع المقبل.

