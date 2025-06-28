نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس الإبقاء على وائل القباني في منصب مدير الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مسؤولو نادي الزمالك حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بعدة ملفات داخل الفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها مصير وائل القباني، مدير الكرة الحالي.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد حتى الآن، فإن الأصوات داخل القلعة البيضاء تميل للإبقاء على القباني في منصبه، بعد نجاحه في فرض الانضباط داخل غرفة الملابس، خلال فترة توليه المهمة مع أيمن الرمادي. وأوصت لجنة التخطيط باستمراره ضمن الجهاز الإداري للموسم الجديد.

في الوقت نفسه، لم تُحسم بعد وجهة المعسكر الإعدادي للفريق، والمقرر إقامته خلال الأسابيع المقبلة استعدادًا لانطلاق الدوري، حيث تنتظر الإدارة رأي المدير الفني الجديد سواء بإقامة المعسكر خارج مصر – وتحديدًا بين ألمانيا أو هولندا – أو الاكتفاء بمعسكر داخلي في إحدى المحافظات.

وفي إطار موازٍ، بدأت إدارة الكرة تحركات لتسويق عدد من لاعبي الفريق غير الأساسيين، بحثًا عن تحقيق استفادة مادية أو إدخالهم ضمن صفقات تبادلية. ويأتي من بين الأسماء المطروحة للإعارة أو البيع: مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، وحسام أشرف.

وتأمل إدارة الزمالك أن تسهم هذه الخطوات في إعادة تشكيل الفريق بما يتناسب مع طموحات الجماهير في موسم يُتوقع أن يكون مليئًا بالتحديات.

