نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يضغط لحسم صفقة مزدوجة من غزل المحلة.. والعش يرفض العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساعات الأخيرة تحركات مكثفة من إدارة نادي البنك الأهلي لإتمام صفقة مزدوجة مع غزل المحلة، تقضي بضم الثنائي عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم وجود بعض التفاهمات بين الطرفين، إلا أن الملف لا يزال يشهد عدة تعقيدات، أبرزها رفض أحمد العش، مدافع البنك الأهلي المعار للجونة، الدخول ضمن الصفقة التبادلية، حيث تمسك اللاعب بعدم العودة إلى المحلة، مفضلًا الانتقال إلى نادٍ آخر بعد تألقه اللافت في الموسم المنقضي بقميص الجونة.

من جهة أخرى، يواصل الناديان المفاوضات بشأن المقابل المالي، إذ طالب غزل المحلة بالحصول على 40 مليون جنيه للتنازل عن لاعبيه، بواقع 25 مليونًا للجزار و15 مليونًا لبن شرقي، في حين يسعى البنك الأهلي لتقليص المبلغ أو تقديم عرض بديل أكثر مرونة.

وتأتي هذه التحركات بتوصية من المدير الفني طارق مصطفى، الذي يطمح لتدعيم صفوف فريقه بأسماء قادرة على إحداث الفارق، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه البنك الأهلي، والذي شهد انتصارات على أندية كبرى مثل بيراميدز، وتعادل مثير أمام الزمالك، وأداء مشرف أمام الأهلي، فضلًا عن بلوغه نهائي كأس الرابطة.

ويسعى طارق مصطفى للبناء على ما تحقق، من أجل المنافسة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، معتمدًا على تدعيم الصفوف بعناصر شبابية مميزة.

