نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ حملة التجديد بقوة.. خطة شاملة لعودة الفريق إلى القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرك نادي الزمالك سريعًا على مستوى التعاقدات الصيفية، في خطوة تعكس رغبة حقيقية في بناء فريق قادر على استعادة الهيبة الكروية. وجاءت البداية بقيادة المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد، الذي وضع تصورًا فنيًا دقيقًا لاحتياجات الفريق تمهيدًا للموسم المقبل.

المشهد الأول في خطة الزمالك يتمثل في البحث عن جناح أيمن كفء يعوّض الفراغ الذي تركه أحمد سيد "زيزو"، أحد أعمدة الفريق الذي رحل مؤخرًا، بالإضافة إلى جناح أيسر يُعزّز الجبهة اليسرى إلى جانب مصطفى شلبي.

وفي وسط الملعب، يتطلع الزمالك إلى ضم لاعب ارتكاز بمواصفات دفاعية صلبة، يمنح الفريق قوة في استخلاص الكرة وبناء الهجمات من العمق، فيما تُعد صفقة المهاجم الأجنبي محطة رئيسية في المشروع الجديد، إذ تبحث الإدارة عن مهاجم يمتلك حسًا تهديفيًا عاليًا ويُجيد صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

هذه التحركات تُشير إلى أن الزمالك يستعد لميركاتو صيفي مختلف، يتجاوز مجرد التدعيمات، إلى مشروع إعادة بناء فني حقيقي يعيد الفريق للمنافسة بقوة محليًا وإفريقيًا.

وبين تطلعات الجماهير، ورؤية الإدارة الفنية الجديدة، يبدو أن الزمالك على أعتاب مرحلة جديدة تحمل الكثير من التحديات، لكنها أيضًا تحمل وعدًا واضحًا: "لن نرضى بغير القمة".