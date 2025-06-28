نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد يقترب من العودة.. والأهلي يمنح لاعبيه راحة طويلة بعد المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو دفعة قوية قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، مع اقتراب الظهير كريم فؤاد من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

ويخوض اللاعب حاليًا برنامجًا تدريبيًا منفردًا، يستهدف من خلاله الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، تمهيدًا للانضمام إلى المران الجماعي في بداية فترة الإعداد.

وكان فؤاد قد أجرى جراحة الرباط الصليبي في أغسطس الماضي بالنمسا، وخضع لبرنامج تأهيلي دقيق امتد لثلاث مراحل متتالية.

وفي السياق ذاته، قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 18 يومًا، عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركة مخيبة للآمال من جانب الفريق الأحمر.

ويأتي هذا القرار في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، حيث لم يحصل اللاعبون على راحة كافية بعد انتهاء منافسات الدوري المصري، بسبب الاستعدادات للمشاركة في المونديال.

وكان الأهلي قد ودع كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز، مكتفيًا بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين لم يتمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مواجهات متتالية بدور المجموعات.

