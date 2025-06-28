نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ملفات ساخنة على طاولة الأهلي بعد رحلة المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع نهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، بدأت جماهير القلعة الحمراء تُسلّط الضوء على عدة ملفات مهمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة بعد أن كشفت البطولة عن بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وتدعيم داخل صفوف الفريق.

وفيما يلي أبرز القضايا التي تشغل بال جماهير الأهلي في الوقت الحالي:

1. مصير وسام أبو علي

يُعد مستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من أبرز الملفات المطروحة بقوة، في ظل العروض الخارجية التي تلقاها، وعلى رأسها من ريد بولز الأمريكي والعربي القطري. ورغم ذلك، تتمسك الجماهير ببقاء اللاعب، معتبرةً إياه أحد أهم العناصر في الخط الأمامي، وترى أن رحيله سيكون خسارة كبيرة للفريق.

2. تدعيم الجبهة اليسرى

الجماهير الحمراء تنتظر تحركًا من الإدارة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، وسط مطالبات بعودة محمد شكري، لاعب سيراميكا، خاصة أنه من أبناء قطاع الناشئين بالأهلي ويُقدّم مستويات مميزة، مما يجعله الخيار الأقرب لسد هذا النقص.

3. بديل لمحمد هاني

تراجع أداء محمد هاني في المباريات الأخيرة دفع جماهير الأهلي للمطالبة بضرورة التعاقد مع ظهير أيمن جديد، قادر على تقديم إضافة قوية لهذا المركز الذي لم يشهد الاستقرار المطلوب في الفترة الماضية، وسط غياب البديل الكفء.

4. تذبذب مستوى محمد الشناوي

الانتقادات طالت الحارس محمد الشناوي، بعد الأداء الباهت أمام بورتو البرتغالي واستقباله أربعة أهداف، وهو ما أثار حالة من الجدل، حيث يرى كثيرون أن مصطفى شوبير يستحق فرصة أكبر لحراسة مرمى الأهلي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تذبذب مستوى الشناوي في أكثر من مناسبة.

رحلة الأهلي في مونديال الأندية كانت مليئة بالدروس والتحديات، وبينما عبّرت الجماهير عن فخرها بالمشاركة العالمية، فإنها في الوقت نفسه تنتظر من الإدارة قرارات حاسمة في الملفات التي كشفتها البطولة، ومع اقتراب الموسم الجديد، يبقى الأمل قائمًا في عودة الأهلي أقوى وأكثر جاهزية للمنافسة على كل البطولات.