نجم أهلي جدة السابق: عبدالشافي نموذج للإحترام وترك تاريخ كبير مع أهلي جدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نايف القاضي، نجم أهلي جدة والمنتخب السعودي السابق، أن محمد عبدالشافي من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الدوري السعودي، مشددا على أنه لم يفتعل أي أزمة.

وقال القاضي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عبدالشافي نموذج للإحترام وترك تاريخ كبير مع أهلي جدة وهو من أفضل المحترفين الذين لعبوا في الدوري السعودي".

وأضاف: "عبدالشافي قائد داخل الملعب وخارجه والجميع في السعوديه يكن له الحب والاحترام الكبير لأنه لاعب كبير وحصد بطولات مع نادي أهلي جدة".

وأوضح: "شعبية نادي الزمالك كبيرة ومن أكبر الشعبيات على مستوى الوطن العربي والجميع في السعودية تابع نهائي كأس مصر".

