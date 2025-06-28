نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: مشاركة الأهلي في مونديال الأندية مشرفة.. ونجلي يقترب من خوض تجربة جديدة خارج باوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن اعتزازه بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الظهور في هذا المحفل العالمي يُعد إنجازًا يجب أن يُحتفى به.

وقال السيد، خلال لقائه ببرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة DMC:

"مشاركة الأهلي في المونديال تُعد حدثًا مهمًا، ويكفي أن نرى اسم نادٍ مصري بين كبار العالم، هذا في حد ذاته مصدر فخر."

وأضاف: "الجماهير كانت تأمل في الوصول إلى مراحل متقدمة مثل دور الـ16، ورغم أن الفريق كان تحت قيادة فنية جديدة، إلا أنه قدم مستويات طيبة في معظم المباريات، باستثناء المواجهة الثانية التي لم تكن على نفس المستوى، وهذه طبيعة كرة القدم... التعلم يأتي من التجارب."

وتابع نادر السيد موضحًا: "لا يمكن المساواة بين جميع الأندية أو اللاعبين، فهناك فوارق في الإمكانيات والقدرات، لاعبون تُقدّر قيمتهم بالملايين وآخرون بأرقام رمزية. إنتر ميامي يضم نجومًا مثل ميسي وسواريز، بينما نحن بالغنا في توقعاتنا، ومع ذلك، قدم الأهلي أداءً جيدًا ويستحق الإشادة."

وعن مستقبل نجله أحمد، حارس مرمى باوك اليوناني، كشف السيد أن الأمور تسير بشكل إيجابي:

"أحمد يتدرب مع الفريق الأول منذ فترة، ويتبقى في عقده عام واحد، لكن إدارة باوك أخبرته بعدم الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، ورغم ذلك هو جاهز ومستعد لخوض تجربة جديدة."

وتابع: "نجلي طلب تسويق نفسه والبحث عن نادٍ يلبي طموحاته، وهو يرغب في الانضمام للمنتخب الوطني، وقد كان هناك تواصل سابق مع الزمالك في يناير الماضي عبر الكابتن حسين لبيب، لكن الأمور لم تتطور حتى الآن، خاصة بعد التغييرات الإدارية الأخيرة وتعيين جون إدوارد."

وأضاف: "هناك اهتمام من بعض أندية الدوري المصري، بعيدًا عن الزمالك، لكني لا أرغب في ذكر الأسماء احترامًا لهم. رغم ذلك، تبقى أولوية أحمد هي الزمالك، إن توافقت الرغبة من الطرفين."

واختتم قائلًا: "أنا لست وكيل أعماله، هو يتعامل مع وكيل برتغالي، وهناك أيضًا بعض الوكلاء في مصر يتابعون مستقبله."