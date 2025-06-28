راسل يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق النمسا

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أحمد جودة - القاهرة -

سجل جورج راسل، سائق فريق مرسيدس يوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وسجل راسل أسرع زمن للفة، حيث سجل زمن دقيقة و05.542 ثانية، ليتغلب على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، بفارق 0.065 ثانية. وجاء أوسكار بياستري، سائق مكلارين ومتصدر ترتيب فئة السائقين، في المركز الثالث.

وأصبح راسل أول سائق، بخلاف فيرستابن وثنائي مكلارين بياستري ولاندو نوريس، يفوز بسباق هذا الموسم، عندما توج بسباق جائزة كندا الكبرى قبل اسبوعين.

واحتل فيرستابن المركز الثاني في مونتريال وسيحاول العودة لقمة منصة التتويج في سباق النمسا، الذي يقام على أرض فريقه ريد بول، لكنه يحتاج إلى الحذر، حيث لم يتبق له سوى نقطة جزاء واحدة تفصله عن تلقيه عقوبة الإيقاف لسباق كامل.

ولم يشارك نوريس في التجربة الحرة الأولى حيث فضل مكلارين منح أليكس ديون، بطل فورمولا-2، بعض الوقت على المضمار.

وظهر دينو بيغانوفيتش، للمرة الثانية هذا العام في سيارة فيراري بدلا من تشارلز لوكلير، واحتل المركز الثامن عشر، فيما جاء لويس هاميلتون، سائق فيراري الثاني في المركز التاسع.

ويتصدر بياستري ترتيب فئة السائقين بفارق 22 نقطة أمام نوريس.

وبلغ التوتر بين المتنافسين على اللقب ذروته في جائزة كندا الكبرى، عندما اصطدما قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، حيث تأخر نوريس في الكبح واصطدم بمؤخرة متصدر البطولة.

وبينما أنهى بياستري السباق في المركز الرابع، لم يتمكن نوريس من عبور خط النهاية وفقد بعض النقاط الحاسمة.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم، فيما تقام التجربة الرسمية يوم السبت.