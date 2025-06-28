نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو يعلن رحيله عن لوس أنجليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو إنه بصدد الرحيل عن فريق لوس أنجليس إف سي الأميركي لكرة القدم، بعد أن قضى عام واحد فقط مخيب للآمال.

وأعلن جيرو /38 عاما/ ولوس أنجليس القرار، الجمعة، على وسائل التواصل الاجتماعي. سيلعب جيرو المباراة الأخيرة له مع لوس أنجليس إف سي، مساء الأحد، أمام ضيفه فانكوفر.

وبعد أن سجل خمسة أهداف في 37 مباراة لفريق لوس أنجليس إف سي، سيصبح جيرو لاعبا حرا بعد رحيله. ويتوقع على نطاق واسع أن ينضم لفريق ليل، الذي أنهى الدوري الفرنسي في الموسم الماضي في المركز الخامس، في صفقة انتقال حر.

وقال جيرو في بيان: أود أن أشكر كل الجماهير، زملائي، والجهاز الفني بلوس أنجليس إف سي، على إشاعة المتعة في مسيرتي، سعيد أنني لعبت جزءا في نجاح لوس أنجليس إف سي. من الفوز بكأس الموسم الماضي، للمشاركة في مونديال الأندية، كانت تجربة رائعة في لوس أنجليس بالنسبة لي ولعائلتي.

وانضم جيرو لفريق لوس أنجليس إف سي في يوليو 2024، بعد مسيرة طويلة في أوروبا تألق خلالها بشكل خاص مع أرسنال وتشيلسي.