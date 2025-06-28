نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم برشلونة ينتقل إلى موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سينتقل المهاجم الإسباني أنسو فاتي إلى موناكو الفرنسي قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما كشفت تقارير، الجمعة.

ووصل فاتي إلى الإمارة مساء الخميس، وخضع للفحص الطبي الروتيني الذي كان إيجابيًا، وسينضم إلى صفوف موناكو رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو (تموز).

ويتضمن عقد الإعارة إمكانية الشراء مقابل مبلغ 11 مليون يورو.

وسيتكفل برشلونة بجزء من راتب اللاعب الدولي (11 مباراة مع هدفين).

في المقابل، خضع لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق بول بوغبا للفحص الطبي، الجمعة، أيضًا على أن يُستكمل السبت تمهيدًا لانتقاله إلى موناكو، وذلك بعد أن أنهى فترة إيقافه لمدة 18 شهرًا بداعي تناوله المنشطات.

وإذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية، فإن بوغبا بطل العالم عام 2018، الذي خاض مع فرنسا 91 مباراة دولية، وسجّل 11 هدفًا، سيلحق بفاتي بعقد لسنتين.

وسبق لموناكو أن عزّز صفوفه بالمدافع الإنجليزي المخضرم ريد داير بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

