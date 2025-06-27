نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (يويفا) يتوقع خسائر مالية لبطولة كأس أوروبا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن تتكبد بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 خسارة صافية كبيرة للمنظمة تتراوح بين 20 مليون يورو (4ر23 مليون دولار) و25 مليون يورو، وفقا لنادين كيسلر، مديرة كرة القدم النسائية، في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة قيمة الجوائز المالية، حيث من المقرر أن يوزع (يويفا) 41 مليون يورو على المنتخبات الـ16 المشاركة في بطولة أمم أوروبا للسيدات، التي تنطلق، يوم الأربعاء القادم، في سويسرا، وهو ما يشكل جوائز قياسية للمسابقة القارية.

وكان (يويفا) قام بتوزيع 16 مليون يورو كجوائز مالية في نسخة المسابقة الماضية عام 2022، بينما لم تتجاوز قيمة تلك الجوائز حاجز الثمانية ملايين يورو في نسخة عام 2017.

وقالت كيسلر: نحن نتحسن بشكل كبير لأننا ندرك أهمية الجوائز المالية، ودورها في رفع الوعي العام، وكذلك في تعزيز التنمية. نستثمر أكثر، حتى لو لم نحقق أي أرباح من أمم أوروبا للسيدات، لأنه ببساطة الخيار الأمثل.

ومن المقرر أن تحصل الأندية التي لديها لاعبات في البطولة على المزيد من الأموال، ووفقا لكيسلر، فإن مبلغ 9 ملايين يورو هو ضعف المبلغ المخصص لبطولة يورو 2022.

وقالت لاعبة منتخب ألمانيا السابقة: نقوم بهذا الاستثمار لأننا ندرك المعنى الرمزي للجوائز المالية، ولأن هذه الآليات تمثل رمزا للتضامن. نريد أن يتم مكافأة كل من يساهم في نجاح أمم أوروبا للسيدات. إنها بطولة للجميع.

وشهدت بطولة يورو 2024 للرجال تخصيص 331 مليون يورو للجوائز المالية ومزايا للأندية الممثلة في المسابقة، بينما حققت المسابقة إيرادات تقدر بـ41ر2 مليار يورو.