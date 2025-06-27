نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو علي يجتمع باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء اليوم الجمعة اجتماعًا باللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.

وخلال الاجتماع أعرب كامل أبو علي عن سعادته الغامرة بتشكيل تلك اللجنة، مؤكدًا أنها تهدف لتوثيق التاريخ العريق للقلعة الخضراء وتعريف الأجيال الجديدة من مشجعي المصري بمدى قيمة ناديهم كأحد قلاع الرياضة الوطنية المصرية.

وأشار كامل أبو علي أن مجلس إدارة النادي المصري سيضع كافة إمكانياته تحت تصرف اللجنة من أجل تقديم الموسوعة التاريخية للنادي بالشكل اللائق وكذلك بهدف تخليد أساطير النادي المصري على مدار تاريخه بالشكل الذي يليق بعطائهم الكبير.

حضر الاجتماع محسن شتا مستشار مجلس الإدارة، ياسر سالم عضو مجلس إدارة النادي، محمد عبد العزيز مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد وعبود الخضري نجم المصري السابق ونبيل التفاهني ومحمد عباس وعبد الرحمن بصلة وهشام العيسوي وممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة ومحمد فاروق مدير المركز الاعلامي للنادي.

