نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسو فاتي ينتقل إلى موناكو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت مصادر مقربة من الصفقة، الجمعة، أن المهاجم الإسباني أنسو فاتي سينضم إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ووصل فاتي إلى إمارة موناكو مساء الخميس، حيث خضع للفحص الطبي الروتيني بنجاح، ومن المقرر أن يتم تفعيل انتقاله رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو. ويتضمن عقد الإعارة خيار الشراء مقابل 11 مليون يورو، فيما سيتكفل نادي برشلونة بجزء من راتب اللاعب الدولي، الذي خاض 11 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل خلالها هدفين.

وفي سياق متصل، خضع لاعب الوسط الفرنسي الدولي السابق بول بوغبا للفحص الطبي يوم الجمعة، ومن المتوقع استكمال الإجراءات السبت تمهيدًا لانضمامه إلى موناكو، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت 18 شهرًا بسبب تعاطي المنشطات.

وكان موناكو قد عزز صفوفه في وقت سابق بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي المخضرم إريك داير في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعبين الثلاثة رسميًا إلى وسائل الإعلام يوم الثالث من يوليو.