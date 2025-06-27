نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف حقيقة اقتراب يانيك فيريرا من قيادة الزمالك في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعاتي القليلة الماضية بشأن اقتراب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا من قيادة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الموسم القادم.

مصدر مقرب من فيريرا يكشف الحقيقة

كشف مصدر مقرب من المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي حقيقة اقتراب الأخير من تدريب الزمالك.

وأكد المصدر أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تلقى اتصال من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لاستطلاع رأيه بشأن قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن التواصل كان مجرد استطلاع رأي فقط مشيرا إلى أن المدرب البلجيكي رحب بفكرة تولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

واختتم المصدر تصريحاته موضحا أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا ينتظر إتمام المفاوضات معه من قبل الزمالك أو صرف النظر عن الفكرة.

المدرب البلجيكي يانيك فيريرا من مواليد 24 سبتمبر 1980 أي يمتلك من العمر 44 ربيعًا، وبدأ مسيرته التدريبة عبر قطاع ناشئين رويال أندرلخت البلجيكي من 2004 حتى 2010.

وعمل البلجيكي يانيك فيريرا مدربًا مساعدًا في جينت البلجيكي موسم 2010/2011 وفي نفس المنصب مع الشباب السعودي موسم 2011/2012.

وتولى البلجيكي القيادة الفنية لعدد من الفرق البلجيكيه أبرزها رويال شارلروا رويال شارلروا حيث نجح في موسمه الأول في الهروب من الهبوط قبل أن ينتقل إلى فريق سينت ترويدن في الدرجة الثانية، والذي وصل معه إلى الدوري الممتاز بعد موسمين فقط.

وفي عام 2015 تولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي ستاندرليج، وأُقيل بعد موسم واحد، ليتولى بعدها القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي من 2019 حتى 2022 بالإضافة إلى قيادة الرياض السعودي الرياض السعودي من يونيو 2023 إلى سبتمبر 2023.

ويمتلك المدرب البلجيكي يانيك في مسيرته لقب وحيد وهو كأس بلجيكا موسم 2015/2016 مع نادي ستاندارد لييج حيث فاز في النهائي على كلوب بروج بنتيجة 2–1، وكان ذلك أحد أبرز إنجازاته كمدرب.