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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد غير مسبوق، شهدت مباراة للهواة في مدينة "غواروجا" البرازيلية لحظة درامية حين اقتحم رجال الشرطة الملعب وألقوا القبض على حكم المباراة، إيدرسون كارلوس دا سيلفا (38 عامًا)، بعدما تبيّن تورطه في شبكة لتهريب المخدرات.

كيف قادت منشورات "فيسبوك" الشرطة إلى حكم عصابة الكوكايين؟

كان دا سيلفا يزاول مهمته داخل الملعب بشكل طبيعي، إذ أظهرت كاميرات اللقاء لحظة إشهاره بطاقة صفراء في وجه أحد اللاعبين، قبل أن يتفاجأ برجال الشرطة يقتحمون المستطيل الأخضر وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص، ليتم اقتياده مكبّل اليدين أمام أنظار اللاعبين والجماهير في مشهد أثار الذهول.

وبحسب تصريحات غلاوكوس سيلفا، رئيس الشرطة المدنية في غواروجا، فإن القبض على الحكم جاء بعد تتبع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان "يعيش حياة اجتماعية نشطة ساعدت المحققين في تعقبه".

التحقيقات التي قادها جهاز مكافحة المخدرات في ساو باولو كشفت أن دا سيلفا كان مسؤولًا عن العمليات اللوجستية لعصابة تهريب مخدرات تنشط في المنطقة، وهي الشبكة نفسها التي تم رصدها في نوفمبر 2024، عقب توقيف شاحنة تحمل 450 كيلوجرامًا من الكوكايين.

وقال إدواردو كامارجو، رئيس قسم مكافحة المخدرات، إن دا سيلفا كان يتولى تنسيق حركة الشحن والتخزين عبر منازل مستأجرة، دون أن تكون لدى السلطات أي معلومات مسبقة عن عمله كحكم كرة قدم.

العملية الأمنية ما زالت مستمرة، إذ أشارت السلطات إلى أن ستة مشتبهين آخرين لا يزالون فارين من العدالة، في واحدة من أكثر قضايا تهريب المخدرات إثارة في البرازيل خلال السنوات الأخيرة.