نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.. مواجهات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تم تحديد كافة الفرق التي ستتأهل إلى دور الـ16، في ختام مرحلة شهدت العديد من المفاجآت والصراعات المحتدمة، فضلًا عن خروج عدد من الفرق الكبيرة، فيما فرضت الأندية البرازيلية حضورًا قويًا ولافتًا في هذا الدور، إلى جانب تمثيل عربي وآسيوي وحيد يتمثل في فريق الهلال السعودي.

جدول مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

تترقب الجماهير العربية والعالمية بشغف مباريات دور الـ16 التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري، حيث ستُقام المباريات وفق المواعيد التالية:

السبت 28 يونيو:

بالميراس × بوتافوجو – 7:00 مساءً

بنفيكا × تشيلسي – 11:00 مساءً

الأحد 29 يونيو:

باريس سان جيرمان × إنتر ميامي – 7:00 مساءً

فلامنجو × بايرن ميونخ – 11:00 مساءً

الاثنين 30 يونيو:

إنتر ميلان × فلومينينسي – 10:00 مساءً

الثلاثاء 1 يوليو:

مانشستر سيتي × الهلال – 4:00 فجرًا

ريال مدريد × يوفنتوس – 10:00 مساءً

الأربعاء 2 يوليو:

بوروسيا دورتموند × مونتيري – 4:00 فجرًا

