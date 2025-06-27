نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق على السيتي.. ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأعلى أرباحًا في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي ريال مدريد الإسباني مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025 كمتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح المالية، في النسخة الأولى من البطولة التي تُقام تحت النظام الجديد الذي اعتمدته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي تميز بتوزيع مالي هو الأكبر في تاريخ بطولات الأندية على مستوى العالم.

يأتي ذلك في ظل التغييرات الجوهرية التي طرأت على شكل البطولة، سواء من حيث النظام أو الجوائز المالية التي تم رفعها بشكل ملحوظ، لتمنح الفرق المشاركة فرصًا مالية مجزية تعكس تطور المسابقة وأهميتها على الصعيد الدولي.

إيرادات قياسية لريال مدريد تفوق كبار أوروبا

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تمكن النادي الملكي من جمع عائدات مالية بلغت 43.55 مليون يورو، محتلًا بذلك المركز الأول في ترتيب الأندية الأكثر ربحًا حتى الآن في البطولة.

وجاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بإيرادات وصلت إلى 42.51 مليون يورو، بينما احتل نادي بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بـ 37.6 مليون يورو، في مؤشر واضح على تفوق الأندية الأوروبية الكبرى في الاستفادة المالية من هذه النسخة من المونديال.

تفاصيل نظام توزيع الجوائز المالية في كأس العالم للأندية 2025

يأتي هذا الترتيب المالي في إطار التوزيع الجديد للجوائز المالية التي خصصتها فيفا لهذه النسخة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 860 مليون يورو)، وهو مبلغ قياسي يعكس الأهمية المتزايدة للبطولة.

وقد تم تصميم هذا النظام المالي ليكون متدرجًا ويعتمد على عدة معايير، منها أداء الفريق والمرحلة التي يصل إليها، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بتاريخ النادي وانتشاره وتأثيره الإعلامي على المستوى العالمي.

كل نادٍ يصل إلى دور الـ16 يحصل على 6.45 مليون يورو كحد أدنى.

الفريق الفائز بالبطولة يحصل على 34.3 مليون يورو.

الوصيف يحصل على 25.8 مليون يورو.

الفرق التي تصل إلى نصف النهائي تُكافأ بـ 18 مليون يورو.

الفرق المتأهلة لربع النهائي تحصل على 11.28 مليون يورو.

تفاوت الأرباح يعكس عوامل متعددة

حتى الآن، بلغ حجم الأرباح المالية التي حصلت عليها الأندية المتأهلة للدور الثاني ما بين 43.55 مليون يورو كأعلى مبلغ لريال مدريد، و18.11 مليون يورو كأدنى مبلغ لأندية مثل الهلال السعودي، إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي.

ويعود هذا التفاوت في المكافآت المالية إلى اعتماد فيفا على نظام توزيع غير خطي، يأخذ في الاعتبار معايير تتجاوز الأداء فقط، منها الرؤية الإعلامية للنادي والتأثير العالمي له، وقوة شعبيته في الأسواق المختلفة.

مكافآت المشاركة وأثر القارات

وفي سياق متصل، قامت فيفا بتوزيع مبلغ إضافي قدره 451.6 مليون يورو كمكافآت للمشاركة، حيث حصلت الأندية الآسيوية والإفريقية وأندية أمريكا الشمالية على 8.22 مليون يورو، بينما حصدت أندية أمريكا الجنوبية على مكافآت بقيمة 13.09 مليون يورو.

أما نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فقد حصل على أقل مكافأة بمبلغ 3.08 مليون يورو، ما يعكس تباين الموارد المالية المتاحة للأندية حسب قاراتها والتوزيع الإعلامي والجماهيري.