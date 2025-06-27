نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكلاند سيتي ينقذ العرب من لقب "الأضعف" في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم للأندية، سجلت الأندية العربية مشاركة مخيبة للآمال بعد خروج جماعي مبكر من الدور الأول، باستثناء الهلال السعودي الذي أنقذ ماء الوجه.

4 أندية.. وذكرى للنسيان

ودّعت فرق الأهلي المصري، العين الإماراتي، الوداد المغربي، والترجي التونسي البطولة من الباب الضيق، بعدما تلقت شباكها مجتمعين 31 هدفًا في دور المجموعات، وهو رقم صادم يعكس الفارق الكبير في المستوى مقارنة بفرق أوروبا وأمريكا الجنوبية.

الهلال يغرد خارج السرب

رغم الخروج العربي الجماعي، قدّم الهلال السعودي أداءً مميزًا، ونجح في التأهل إلى الدور الثاني، متلقيًا هدفًا وحيدًا فقط في ثلاث مباريات، ليظهر بصورة مشرفة وسط السقوط العربي العام.

العين.. وصيف النسخة الماضية يعود للوراء

حلّ العين الإماراتي في المركز الثاني بين أكثر الفرق استقبالًا للأهداف، إذ استقبلت شباكه 12 هدفًا، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي تلقى 17 هدفًا كاملة، ليحافظ الفريق العربي على مركز "الوصيف" في قائمة الأضعف دفاعيًا.

من الأسوأ دفاعًا؟

أوكلاند سيتي: 17 هدفًا

العين الإماراتي: 12 هدفًا

الأهلي والوداد والترجي: 19 هدفًا مجتمعين

الهلال السعودي: هدف واحد فقط