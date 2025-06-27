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أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم، 27 يونيو من عام 2009، أسدل عبد الحليم علي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الستار على مشواره الكروي، معلنًا اعتزاله اللعب نهائيًا، بعد مسيرة حافلة بالأهداف والولاء والشغف بقميص القلعة البيضاء.

"زي النهارده".. عبد الحليم علي يودع كرة القدم بعد مسيرة خالدة مع الزمالك

رغم تلقيه عروضًا للانتقال من بينها عرض رسمي من نادي الاتحاد السكندري، فإن "العندليب" رفض الفكرة احترامًا لتاريخه الكبير مع الزمالك، مفضلًا إنهاء مشواره بنفس القميص الذي منحه المجد والهوية.

ويُعد عبد الحليم علي أحد أبرز الهدافين في تاريخ الزمالك، إذ أحرز 138 هدفًا خلال 339 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي حتى وقت طويل. تميز بأسلوبه الهادئ داخل وخارج الملعب، وكان مثالًا للوفاء والالتزام في زمن الانتماء الحقيقي.

في واحدة من أكثر لحظاته تأثيرًا، ظهر عبد الحليم علي باكيًا على شاشة التلفزيون، عقب سلسلة من النتائج المخيبة للزمالك، قائلًا:

"كنت أحلم أن أتمشى بجوار سور النادي، لم أكن أتخيل يومًا أنني سألعب فيه.. والآن، أعتزل وأنا جزء من تاريخه."

ودّع العندليب الملاعب، لكن صدى أهدافه وحبه للنادي لا يزال حيًا في ذاكرة الجماهير البيضاء.