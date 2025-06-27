نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس استدعاء أحمد سيد "زيزو" والأهلي لجلسة استماع بشأن شكوى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم دراسة الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد نادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد "زيزو"، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء اللاعب والنادي الأحمر لعقد جلسة استماع رسمية يتم خلالها سماع رد الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى.

إحالة الشكوى إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها

جاء هذا التحرك عقب قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي قامت بإحالة ملف الشكوى المقدم من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب "زيزو" إلى لجنة شئون اللاعبين المختصة، للفصل في النزاع حول توقيع اللاعب مع الأهلي خلال فترة سريان عقده مع الزمالك.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها في 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، حيث تم خلال الجلسة الاستماع إلى أطراف الشكوى التي تتعلق بمخالفة تعاقدية من قبل اللاعب والنادي الأهلي.

أسباب قرار لجنة الاستئناف

أوضحت لجنة الاستئناف في قرارها أن تظلم نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص، قد تم قبوله شكلًا، لكونه قُدم في الوقت المحدد وقام النادي بسداد الرسوم المقررة طبقًا للوائح الاتحاد.

وأضاف القرار أن إحالة القضية إلى لجنة شئون اللاعبين جاءت وفق اللوائح التي تحدد هذه اللجنة كهيئة مختصة للنظر في هذا النوع من النزاعات.

كما أكدت اللجنة في قرارها على حق نادي الزمالك في اللجوء مجددًا إلى لجنة الاستئناف في حال لم يكن قرار لجنة شئون اللاعبين مرضيًا أو إذا رغب في الطعن عليه.