نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من العروض الاحترافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محط أنظار عدد من الأندية العربية والأوروبية، بعد المستويات القوية والمتميزة التي قدمها مؤخرًا مع القلعة البيضاء، والتي ساهمت في تعزيز مكانته كأحد أبرز المدافعين الصاعدين في الكرة المصرية.

عروض خارجية تطرق أبواب الزمالك لضم حسام عبد المجيد

وبحسب مصادر مطلعة من داخل نادي الزمالك، فقد تلقى النادي عدة عروض خارجية خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع حسام عبد المجيد، حيث أبدت أندية سعودية وقطرية رغبتها الجادة في التفاوض مع اللاعب وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تقتصر العروض على المنطقة العربية فقط، بل أشارت المصادر إلى وجود اهتمام أوروبي من أحد الأندية المتوسطة في أوروبا، التي قامت بمتابعة اللاعب في عدد من المباريات الأخيرة وأبدت إعجابها بإمكاناته الدفاعية، لا سيما في ظل سنه الصغيرة وتطوره الملحوظ.

العروض في مرحلة المفاوضات الأولية.. ولا تفاصيل مالية حتى الآن

ورغم تعدد الجهات الراغبة في التعاقد مع المدافع الشاب، إلا أن جميع العروض لا تزال في إطار الاستفسارات الرسمية والمفاوضات التمهيدية، حيث لم تصل أي منها حتى الآن إلى مرحلة تقديم عرض مالي واضح، وهو ما يجعل إدارة الزمالك تتحفظ في اتخاذ أي قرارات نهائية لحين وضوح الرؤية.

وأكد مصدر مسؤول داخل إدارة الزمالك أن القرار النهائي بشأن مستقبل حسام عبد المجيد سيتوقف على القيمة المالية التي قد تتضمنها العروض الرسمية، مشددًا على أن النادي لا يمانع في مناقشة أي عرض جاد يتماشى مع القيمة الفنية والتسويقية للاعب، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك حاليًا.

تجميد ملف التجديد يزيد من احتمالات الرحيل

وأشارت المصادر إلى أن أحد العوامل المؤثرة في احتمالية رحيل اللاعب هو رفض حسام عبد المجيد حتى الآن تجديد تعاقده مع الزمالك، وهو ما يدفع الإدارة إلى دراسة جميع السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من بيعه ماليًا حال وصول عرض مغرٍ.

وترى الإدارة أن بيع اللاعب قد يكون خيارًا منطقيًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التجديد، خاصة في ظل وجود رغبة من اللاعب بخوض تجربة احترافية خارجية، وتحديدًا في الدوريات الخليجية التي باتت تجذب العديد من اللاعبين المصريين مؤخرًا بعقود مغرية ومزايا مالية ضخمة.