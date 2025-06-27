نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف ينتظر قرار الأهلي النهائي لحسم مصيره.. والزمالك يترقب عن كثب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل المهاجم الدولي المصري محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي السابق، معلقًا في انتظار القرار النهائي من جانب النادي الأهلي المصري، سواء بعودته لصفوف الفريق من جديد، أو الإعلان عن عدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، وهو ما سيحسم موقف اللاعب من العروض التي يمتلكها حاليًا.

48 ساعة لحسم موقف الأهلي من ضم محمد شريف

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن محمد شريف ينتظر حسم مصيره خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث من المنتظر أن تصدر إدارة الأهلي قرارًا رسميًا بشأن عودته من عدمها. ويُعد ذلك القرار حاسمًا بالنسبة للاعب، الذي يرفض الدخول في مفاوضات جادة مع أي نادٍ قبل معرفة موقف الأهلي بشكل واضح وصريح.

وترتبط عودة محمد شريف إلى الأهلي حاليًا بشكل مباشر بملف التعاقد مع أسامة فيصل، مهاجم نادي البنك الأهلي، حيث أكدت تقارير داخل النادي أن إتمام صفقة أسامة فيصل قد يُغلق الباب أمام عودة شريف مجددًا إلى القلعة الحمراء، نظرًا لاكتفاء الجهاز الفني بالخيارات الهجومية المتوفرة حال التعاقد مع اللاعب الشاب.

الزمالك يدخل على الخط.. وشريف يطلب جلسة مع ممدوح عباس

في المقابل، يراقب نادي الزمالك تطورات الموقف باهتمام بالغ، حيث أبدى النادي الأبيض رغبته في التعاقد مع محمد شريف في حال استغنى عنه الأهلي، وبدأت إدارة الزمالك بالفعل في فتح قنوات تفاوض مباشرة مع اللاعب منذ فترة.

وكشفت مصادر داخل الزمالك أن محمد شريف طلب عقد جلسة مباشرة مع ممدوح عباس، أحد رموز النادي، حال اتخاذ قرار رسمي بالانتقال إلى القلعة البيضاء، وذلك من أجل ضمان حقوقه المالية والحصول على مستحقاته بشكل منتظم، خاصة بعد التجارب السابقة لبعض اللاعبين مع أندية الدوري المصري.