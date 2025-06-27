نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد.. والبديل تحت السن جاهز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك جهودها المكثفة لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اقتراب موعد إرسال القائمة الأولى للموسم الجديد إلى اتحاد الكرة المصري.

وقد أثار غياب اسم اللاعب عن القائمة الأولية العديد من التساؤلات، في ظل استمرار عدم توقيع السعيد على عقد التجديد حتى الآن، الأمر الذي دفع الإدارة البيضاء إلى التحرك على أكثر من مستوى لإنهاء هذا الملف الحساس الذي يشغل جماهير النادي.

الزمالك يتحرك سريعًا.. وتجهيز بديل عبد الله السعيد في حال تعثر المفاوضات

في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل اللاعب، بدأت لجنة التخطيط في نادي الزمالك بوضع خطة بديلة تحسبًا لرحيل عبد الله السعيد، من خلال تجهيز بديل شاب تحت السن يمكنه شغل مركز صانع الألعاب خلال الموسم المقبل.

ويأتي هذا التحرك ضمن الاستراتيجية الفنية التي يتبعها النادي لتأمين بدائل قوية، خاصة في المراكز المؤثرة، تحسبًا لأي مفاجآت قد تطرأ قبل انطلاق الموسم الجديد.

خلافات مالية تعرقل التجديد.. اللاعب يطلب 35 مليون جنيه في الموسم

كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن المفاوضات بين عبد الله السعيد وإدارة الزمالك ما زالت متعثرة، بسبب وجود خلافات مالية جوهرية بين الطرفين. حيث أبدى اللاعب رغبته في الحصول على 35 مليون جنيه عن كل موسم، مع طلب تجديد العقد لمدة موسمين، في حين ترى الإدارة أن المقابل المطلوب مبالغ فيه، وتسعى لتخفيضه.

من جهته، عرض نادي الزمالك على اللاعب تجديد التعاقد لمدة موسم واحد فقط مقابل 25 مليون جنيه، وهي القيمة التي يعتبرها النادي مناسبة للمرحلة الحالية، لكن حتى اللحظة، لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية للطرفين.