نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فضل، نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي، عن اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعد الأداء اللافت الذي قدمه خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي

وخلال ظهوره في أحد البرامج الرياضية التليفزيونية، قال محمد فضل: "وسام أبو علي لاعب كبير جدًا، يقدم أداءً مميزًا داخل الملعب، ويمتلك إمكانيات عالية تجعله من اللاعبين المتكاملين، سجل 3 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية، كما يجيد تنفيذ الضربات الحرة بدقة، ويتمتع بمجهود بدني كبير".

وأضاف فضل: "للأسف، وحسب ما ورد من داخل النادي، فإن وسام أبو علي بات قريبًا جدًا من مغادرة الأهلي، بنسبة تتجاوز الـ90%. اللاعب يملك عدة عروض قوية، ومن المتوقع أن يرحل مقابل مبلغ مالي كبير يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار. والوجهة الأقرب له ستكون أحد أندية الخليج، مثل السد القطري، أو الوصل والعين من دولة الإمارات".