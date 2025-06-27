سطع الهلال والبقية خيبوا الآمال.. حصاد العرب في كأس العالم للأندية 2025 بعد ختام دور المجموعات

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أحمد جودة - القاهرة - خيّبت الأندية العربية الآمال في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، حيث جاءت المشاركة باهتة وضعيفة على كافة المستويات، باستثناء الهلال السعودي الذي أنقذ الموقف وحفظ ماء وجه العرب ونجح في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 بالمونديال بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة.

في المقابل، ودّعت فرق الأهلي المصري، والترجي التونسي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي المونديال مبكرًا، بعد عروض متذبذبة وأرقام سلبية، لتسجّل الكرة العربية حصادًا لا يرقى للطموحات، رغم بعض اللمحات الفردية اللافتة.

أرقام العرب في كأس العالم للأندية 2025

حققت الأندية العربية 3 انتصارات فقط في دور المجموعات بالنسخة الحالية من المونديال، بينما نالت 8 هزائم، وحسم التعادل 4 مباريات أخرى، وعلى مستوى الأهداف، سجّل العرب 17 هدفًا في البطولة حتى الآن، بينما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.

يعد نادي الترجي التونسي صاحب أكبر حصيلة أهداف بين العرب بتسجيله 5 أهداف، بينما الهلال السعودي الأقل استقبالًا للأهداف بعدما استقبلت شباكه هدفًا وحيدًا بفضل حارس مرماه المتألق المغربي ياسين بونو والذي يقدم مستوى مميز حتى الآن.

أما نادي العين الإماراتي هو الأكثر استقبالًا للأهداف في المونديال واستقبلت شباكه 12 هدفًا، بينما الوداد الوحيد الذي خسر مبارياته الثلاث في البطولة العالمية وسجل أقل معدل أهداف بينهم هدفين.

يبرز الفلسطيني وسام أبو علي بين الأرقام العربية المميزة في مونديال الأندية بعد تسجيله هاتريك تاريخي في شباك بورتو البرتغالي ليصبح أول لاعب عربي يسجل ثلاثية في المونديال بنظامه الجديد، والثاني بعد الليبي حمدو الهوني في تاريخ البطولة.

كما أصبح سالم الدوسري نجم الهلال السعودي هو هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية بعد تسجيله هدفه الخامس في البطولة في مرمى باتشوكا المكسيكي ليفض الشراكة مع ثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمد أبوتريكة وكل منهما له 4 أهداف.

نتائج العرب في كأس العالم للأندية 2025

الهلال السعودي

قدّم الهلال السعودي أداءً مميزًا خلال دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، وحصد 5 نقاط من ثلاث مباريات قوية، أنهى بها المجموعة في المركز الثاني خلف ريال مدريد، ليحسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 بالمونديال وتنتظره مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء المقبل.

تعادل الزعيم مع الريال بهدف لمثله بالجولةالأولى، ثم خرج بتعادل سلبي مع ريد بول سالزبورج، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على باتشوكا بهدفين نظيفين ليصعد لثمن نهائي المونديال.

الأهلي

لم ينجح الأهلي في ترجمة أدائه القوي إلى نتائج إيجابية خلال دور المجموعات، إذ استهل مشواره بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي في لقاء كان فيه الطرف الأفضل والأقرب لحسم الفوز، قبل أن يتعرض لهزيمة أمام بالميراس. وفي الجولة الأخيرة، قدّم واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة أمام بورتو البرتغالي، حيث تقدم في النتيجة أربع مرات، لكنه اكتفى بتعادل مثير بنتيجة 4-4، ليودّع الفريق المونديال بنقطتين فقط، محتلًا المركز الرابع في مجموعته.

ورغم وداعه المبكر للبطولة حافظ الأهلي على رقمه القياسي كأكثر الأندية خوضًا للمباريات بـ28 مباراة، وثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات بعد ريال مدريد بـ11 انتصارًا، لكنه أيضًا أصبح الأكثر تعرضًا للهزيمة بعد خسارته رقم 15 من بالميراس 2-0.

الترجي التونسي

لم يكن حال الترجي التونسي أفضل من غيره خلال دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، حيث حقق فوزًا وحيدًا وتلقى هزيمتين، ليكتفي بجمع 3 نقاط أنهى بها مشواره في المركز الثالث. وتمكن الفريق من تسجيل 5 أهداف مقابل 4 استقبلها، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار في البطولة.

افتتح الترجي مشواره بالخسارة أمام فلامينجو البرازيلي 2-0، ولكنه فاجئ الجميع بفوز ثمين على لوس أنجلوس الأمريكي بهدف دون رد في الجولة الثانية، قبل الخسارة المدوية أمام تشيلسي 3-0 في ختام دور المجموعات.

العين الإماراتي

قدم العين الإماراتي واحدة من أسوأ مشاركاته في كأس العالم للأندية، رغم تحقيقه انتصارًا واحدًا، حيث تلقى خسارتين ثقيلتين كشفتا عن مشكلات واضحة في خط الدفاع، سجل الفريق هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا، ليُنهي دور المجموعات في المركز الثالث وسط أداء غير مقنع على المستوى الجماعي.

افتتح العين مشواره بخسارة قاسية أمام يوفنتوس بنتيجة 5 – 0، ثم هزيمة ثقيلة أخرى أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة، قبل أن ينهي دور المجموعات بفوز معنوي على الوداد المغرب 2-1.

الوداد المغربي

يعد الوداد المغربي صاحب المشاركة الأسوأ بين العرب في كأس العالم للأندية هذا العام، حيث تلقى الفريق 3 هزائم وسجل هدفين فقط، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف، وودع البطولة محتلًا المركز الأخير في مجموعته دون نقاط.

الوداد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي 2-0، قبل خسارة قاسية أمام يوفنتوس بنتيجة 4 -1، وفي الجولة الثالثة سقط مجددًا أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-1.