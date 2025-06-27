نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي لا يُقصى وراموس لا يشيخ.. 15 رقمًا قياسيًا تحققت بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت مرحلة دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، ومعها كُتبت فصول جديدة في سجلات التاريخ الكروي، حيث حفلت البطولة بأرقام قياسية مذهلة وإنجازات فردية وجماعية غير مسبوقة، من انتصارات ساحقة، وأهداف تاريخية، إلى لحظات صنعت الفارق على مستوى النجومية والأرقام.

15 رقمًا قياسيًا تحققت بعد انتهاء دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025

يتناول هذا التقرير أبرز 15 رقمًا قياسيًا سُجل في نسخة هذا العام، التي أثبتت أن كأس العالم للأندية لم تعد فقط مسرحًا للتنافس، بل منصة لصناعة التاريخ:

- بايرن ميونخ الألماني حقق أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية منذ انطلاقها عام 2000 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي في الجولة الأولى بنتيجة 10 – 0.

- ريال مدريد حافظ على رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بـ14 انتصارًا، متفوقًا على الأهلي الثاني بـ11 انتصارًا.

- الأهلي حافظ على رقمه القياسي كأكثر الأندية خوضًا للمباريات بـ28 مباراة رغم وداعه المبكر للمونديال من دور المجموعات.

- سيرجيو راموس مدافع مونتيري أصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدفه في شباك انتر ميلان الإيطالي بالجولة الأولى في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 وعمره (39 عامًا وشهرين و19 يومًا).

- رودريجو مورا لاعب بورتو أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم للأندية بعد هدفه في التعادل مع الأهلي 4 -4 وعمره (18 عامًا وشهر و19 يومًا)

- جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أصبح المدرب الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بتحقيقه 11 انتصارًا من أصل 11 مباراة خاضها بالمونديال.

- ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لم يُقصَ أبدًا من دور المجموعات في أى بطولة شارك فيها على مدار 33 بطولة لعبها مع أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي بالإضافة لمنتخب الأرجنتين في إنجاز غير مسبوق.

- سالم الدوسري أصبح هداف العرب في كأس العالم للأندية بعد تسجيله هدفه الخامس في شباك باتشوكا متجاوزًا ثنائي الأهلي محمد أبوتريكة وحسين الشحات وسجل كل منهما 4 أهداف.

- الأهلي أول فريق إفريقي ينجح في اقتناص نقطة التعادل من مواجهة مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4 – 4.

- فابيو لوبيز حارس فلومينينسي البرازيلي أصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في البطولات الرسمية برصيد 507 مباراة، متفوقًا على الإيطالي بوفون صاحب الـ 506 مباراة.

- الفلسطيني وسام ابوعلي أصبح أول لاعب آسيوي في التاريخ يسجل "هاتريك" في بطولة من تنظيم الفيفا خاصة بالأندية، بعدما سجل في شباك بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة.

- سجلت مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات، أعلى حضور الجماهيري في تاريخ كأس العالم للأندية (80.916 ألف) مشجع.

- أندية البرازيل أصبحت الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بـ25 انتصارًا متجاوزة أندية إسبانيا التي تأتي في المرتبة الثانية بـ23 انتصارًا

- حسين الشحات لاعب الأهلي عزز رقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في مباريات بكأس العالم للأندية 18 مباراة.

- وسام أبو علي هو ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في شباك فريق أوروبي ببطولة رسمية تحت مظلة الفيفا، بعد أسطورة البرازيل بيليه الذي أحرز ثلاثية ضد بنفيكا في كأس الإنتركونتيننتال عام 1962.