نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة العمر.. كريستيانو يوقّع على عقد استثنائي مع النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أكبر عقد في تاريخ كرة القدم، في صفقة استثنائية مع نادي النصر السعودي، تجاوزت كل التوقعات من حيث القيمة والمكافآت والمزايا المصاحبة.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن رونالدو سيحصل على 178 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 3.4 مليون جنيه أسبوعيًا، ليُصبح بذلك أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ اللعبة، متفوقًا على كافة العقود السابقة.

ولم تتوقف بنود العقد عند الراتب السنوي الضخم، بل شملت امتيازات مالية وإدارية مذهلة، أبرزها:

15% من ملكية نادي النصر، بقيمة تقديرية تصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل رونالدو شريكًا فعليًا في النادي وليس مجرد لاعب.

مكافأة توقيع ضخمة بقيمة 24.5 مليون جنيه، ترتفع إلى 38 مليونًا في حال تفعيل السنة الثانية من العقد.

80 ألف جنيه عن كل هدف يسجله، و40 ألف جنيه عن كل تمريرة حاسمة، مع زيادة بنسبة 20% في السنة الثانية من التعاقد.

8 ملايين جنيه كمكافأة لفوز النصر بلقب الدوري السعودي، و4 ملايين في حال حصول رونالدو على الحذاء الذهبي، إضافة إلى 6.5 مليون إذا حقق النادي لقب دوري أبطال آسيا.

رفاهية غير مسبوقة

بعيدًا عن الأرقام المرتبطة بالمستطيل الأخضر، شمل العقد امتيازات حياتية استثنائية، حيث يتولى النصر تغطية نفقات طائرة خاصة لرونالدو بتكلفة سنوية تبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني، فضلًا عن توفير فريق خدمات خاص مكوّن من 16 شخصًا بدوام كامل، بينهم سائقون، طهاة، مدبرات منازل، أفراد أمن وبستانيون.

كما ضمن النادي للنجم البرتغالي رعايات بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من شركات سعودية وآسيوية، في خطوة تعكس الرؤية التجارية الطموحة للنصر من خلال توظيف اسم رونالدو عالميًا.

بين الرياضة والاستثمار

بهذا العقد، لا يكتفي النصر بضم أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يرسّخ مكانته ككيان استثماري رياضي قادر على جذب أكبر الأسماء، في وقت تتحول فيه السعودية إلى مركز جذب عالمي في عالم الرياضة.

ويواصل كريستيانو رونالدو، في سن الأربعين، كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية، ليس فقط بالأهداف، بل أيضًا بالأرقام القياسية التي تضعه دائمًا على رأس العناوين.



